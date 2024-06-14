Реакцию Украины и Запада на инициативу РФ сочли предсказуемой

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о реакции украинских властей и их западных союзников на его инициативу по урегулированию конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, мы ему успели сейчас доложить», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, российский лидер назвал реакцию предсказуемой.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом: Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До этого офис президента Украины отверг мирные инициативы Путина.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.