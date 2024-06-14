Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ в пресс-центре МИД РФ, 14 июня 2024 года

Вывод ВСУ из новых регионов и снятие санкций. Путин назвал условия для завершения СВО Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров

Президент Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Страны Запада должны снять все антироссийские санкции.

Условия Москвы

Украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — только тогда Россия будет готова начать переговоры, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.

«Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что речь идет обо всей территории этих российских субъектов, а не только о частях, которые заняты военными ВС РФ в данный момент.

Также принципиальная позиция мирных переговоров с противником — нейтральный и безъядерный статус Украины. Кроме того, все санкции, введенные странами Запада в отношении России, должны быть отменены.

«Естественно, это [мирное урегулирование конфликта на Украине] предполагает и отмену всех западных санкций против России», — сказал он.

Россия не начинала войну

Президент подчеркнул, что Москва перед началом СВО в феврале 2022 года уже обращалась к Украине с призывом вывести свои войска из Донбасса, чтобы разрешить конфликт в регионе, но Киев отказался.

«Контакты были, и мы сразу им сказали: войска убирайте оттуда, и все на этом закончится. Это предложение сразу же, практически, было отвергнуто», — сказал российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что в 2022 году во время начала СВО решений о штурме Киева не принималось. По его словам, когда российские войска подошли к Киеву, были разные варианты действий. Как отметил президент России, Москва не начинала войну на Украине в рамках СВО.

«Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не начинала войны. Это киевский режим, после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия», — сказал Путин, отметив, что на Западе постоянно обвиняют Россию в том, что она начала военные действия на Украине и является агрессором.

Путин уверяет, что украинцы и россияне нашли бы способ справедливо решить любой конфликт, но мешает этому «бесцеремонная политика Запада». Путин выразил мнение, согласно которому корни нынешнего конфликта находятся не в двусторонних отношениях, а являются результатом мирового и европейского развития конца XX — начала XXI веков. Он подчеркнул, что Запад вел агрессивную и авантюрную политику еще задолго до того, как Россия начала спецоперацию.

Обращение к странам Запада

Предположения европейских политиков о намерении Москвы напасть на Европу Путин назвал «абсолютным бредом».

«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Все мы понимаем, что это абсолютный бред», — заявил глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

Путин полагает, что европейские страны нуждаются в хороших отношениях с Россией, если они хотят остаться одним из центров мирового развития. Он подчеркнул, что БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов в мире. Москва, по его словам, готова поддерживать добрые отношения с Европой.

Однако любые попытки Запада изъять российские активы останутся воровством и не минуют наказания, заверил Путин. Он напомнил, что страны Запада заморозили российские активы и валютные резервы.

Предстоящую конференцию в Швейцарии по Украине Путин назвал уловкой для отвлечения всеобщего внимания. Как указал президент России, конференция запланирована сразу после саммита «Большой семерки», который сейчас проходит в Италии. Страны G7 Путин назвал теми, «кто своей политикой и разжег конфликт на Украине».