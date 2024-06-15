Позиция Германии помешала согласовать очередной пакет санкций ЕС против РФ

Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций из-за позиции Германии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источники рассказали журналистам, что власти ФРГ потребовали ясности в вопросе привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение рестрикций против РФ. Следующую встречу послов стран ЕС намечено провести 19 июня.

12 июня США расширили санкции в отношении российского технологического сектора. Новые ограничения касаются нескольких аспектов работы ИТ-рынка. Это, в частности, поставки промышленного софта в Россию и Белоруссию, предоставление ИТ-услуг физлицам и юрлицам из РФ и ограничения для конкретных российских компаний.

Накануне российский президент Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что все санкции, введенные странами Запада в отношении РФ, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине в соответствии с новым предложением Москвы.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.