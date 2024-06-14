Румыния не выдаст визу российской делегации на ПАСЕ

Москва запомнит отказ Румынии в выдаче визы российской делегации в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы). Об этом заявил сенатор Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Карасин подчеркнул, что отказ в выдаче визы Россия получила несмотря на то, что она была в числе соучредителей ПАСЕ.

«Браво, товарищи румыны! Вы вносите свой вклад в разрушение этой некогда полезной для сотрудничества в Европе организации. Мы, конечно же, будем это помнить!» — заявил Карасин.

14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение ограничить перемещение российских дипломатов, назвав их офицерами российской разведки. В этот день министры обороны стран НАТО согласовали новые меры по противодействию России, которые станут ответом на якобы «акты саботажа со стороны РФ» против членов альянса. Эти меры в том числе включали введение ограничений в отношении российской разведки.

До этого Румыния, Польша и Латвия обвинили РФ в «гибридной деятельности» в странах НАТО.

Ранее в парламенте РФ назвали «никчемными болтунами» членов ПАСЕ.