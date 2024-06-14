Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Румыния не выдаст визу российской делегации на ПАСЕ

Сенатор Карасин: Москва запомнит отказ Румынии в выдаче визы делегации РФ в ПАСЕ

close
100%
Francois Mori/AP

Москва запомнит отказ Румынии в выдаче визы российской делегации в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы). Об этом заявил сенатор Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Карасин подчеркнул, что отказ в выдаче визы Россия получила несмотря на то, что она была в числе соучредителей ПАСЕ.

«Браво, товарищи румыны! Вы вносите свой вклад в разрушение этой некогда полезной для сотрудничества в Европе организации. Мы, конечно же, будем это помнить!» — заявил Карасин.

14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение ограничить перемещение российских дипломатов, назвав их офицерами российской разведки. В этот день министры обороны стран НАТО согласовали новые меры по противодействию России, которые станут ответом на якобы «акты саботажа со стороны РФ» против членов альянса. Эти меры в том числе включали введение ограничений в отношении российской разведки.

До этого Румыния, Польша и Латвия обвинили РФ в «гибридной деятельности» в странах НАТО.

Ранее в парламенте РФ назвали «никчемными болтунами» членов ПАСЕ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами