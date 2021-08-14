Врач объяснила механизм потери обоняния после COVID-19

Потеря обоняния при COVID-19 связана с поражением нейронов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на врача, кандидата медицинских наук Ксению Карташову.

По ее словам, коронавирус поражает клетки, питающие респираторно-обонятельные нейроны. В результате чего они перестают нормально функционировать, а человек перестает распознавать запахи. При этом у пациентов происходят изменения в гиппокампе, участвующем в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти.

«Надо сказать, вся цепочка восприятия запахов проходит у нас рядом с гиппокампом, именно поэтому у нас определенные запахи вызывают стойкую эмоциональную память. Поэтому нарушения в этой зоне мозга могут вызывать и искаженное восприятие запахов», — рассказала Карташова.

Она отметила, что подобные последствия могут наблюдаться даже у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно.

«Контакт инфекции с организмом все равно произошел, со всеми вытекающими из этого последствиями. По статистике, 68% пациентов теряют обоняние при ковиде. Спустя какое-то время многие из них ощущают искаженное восприятие запахов», — заключила Карташова.

Ранее сообщалось, что восстановление обоняния после коронавируса может в некоторых случаях занять годы. По словам руководителя филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александра Семенова, нервная ткань, в том числе обонятельные нервы, восстанавливается гораздо медленнее, чем, например, слизистые или кожные покровы.