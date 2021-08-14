Семьи погибших при крушении вертолета на Камчатке получат по 3 млн рублей

Авиакомпания «Витязь-Аэро», вертолет Ми-8 которой разбился на Камчатке, выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора края Владимира Солодова.

«Дополнительно к 2 млн рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии с страховыми условиями, будет выплачено по 1 млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию», — сообщил губернатор.

Вертолет, на борту которого находились 13 туристов и трое членов экипажа, разбился на Курильском озере. Спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении.

Всего в результате авиакастастрофы погибли восемь человек, в том число командир вертолета и ребенок. Спаслись восемь человек, среди них два члена экипажа. По словам источника агентства в правоохранительных органах, спастись смогли те, кто сразу сориентировался и выплыл на поверхность с глубины от 1 до 10 м. Отмечалось также, что каких-либо сбоев в работе техники воздушного судна, по предварительным данным, не было.