Белгородские власти объяснили, зачем прифотошопили чиновника на снимок для доски почета

Изображение белгородского главы управы №18 Бориса Каменского добавили на общий снимок для доски почета при помощи фотошопа, потому что он на момент мероприятия был в отпуске за пределами города. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на руководителя аппарата администрации города Алсу Саетову.

«С его согласия его фото было добавлено на общий снимок. В ближайшее время фотография будет заменена», — сказала Саетова.

Ранее сообщалось, что на районной Аллее трудовой славы в Белгороде разместили фото «лучшего совета территории». Прохожие обратили внимание на то, что Каменский выглядит в кадре неестественно.

Оказалось, что голова чиновника взята из снимка, размещенного на сайте управы, а ноги принадлежат бизнесмену, стоящему в центре группы. Каменский заявил, что «вопрос и выеденного яйца не стоит», зато он никогда не был объектом внимания такого количества средств массовой информации.