Попавший в ДТП во Владимирской области автобус вез паломников

Автобус, попавший в аварию во Владимирской области, перевозил паломников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как передает агентство, массовое ДТП произошло на Двориковском шоссе на въезде в город Александров. В автобусе находились 14 паломников из Вологды. Восемь пострадали в результате аварии, их госпитализировали.

«Состояние пострадавших удовлетворительное. Тяжелых пациентов среди них нет», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, во Владимирской области столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали 22 человека, 16 были госпитализированы.

Инцидент произошел около 03.15 по местному времени (совпадает с мск) на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком MAN. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.