До 26 градусов тепла ожидается в Москве

Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в 14 августа в субботу, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла, без осадков, пик температуры — в 15:00-17:00. Ночью температура может существенно снизиться — до 11 градусов, в среднем будет достигать 12-14 градусов тепла.

Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с, ночью — западный 3-8 м/с. Атмосферное давление — 752 мм ртутного столба.

В Московской области преимущественно солнечно, температура будет колебаться в пределах плюс 22 - 27 градусов. В ночь на воскресенье будет немного холоднее, чем в столице — до 8 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные ливни и грозы с градом прогнозируются в ряде российских регионов.