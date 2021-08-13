Устроивший дебош на борту самолета россиянин попал на видео

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против дебошира, из-за которого самолет Сочи-Уфа совершил вынужденную посадку в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как установило следствие, причиной вынужденной посадки стало неадекватное поведение пассажира 1991 года рождения. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно и оскорблял бортпроводников.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.

Ранее правоохранительным органам пришлось снять с самолета, который направлялся из Владивостока в Москву, двух пьяных жителей Ярославской области. Как сообщили в МВД, причиной этого стал дебош, устроенный перед взлетом из-за места у окна. В полицию обратились люди, заявившие, что перед началом рейса двое мужчин подрались.