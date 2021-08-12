В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который изменяет правила выезда из страны граждан с долгами. Проект опубликован в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Инициатива предусматривает, в частности, возможность изъятия загранпаспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж, в том числе у признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.

При этом в случае выполнения этих решений человек сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе. Изымать паспорта будут судебные приставы.

Согласно законопроекту, должника будут заранее предупреждать об изъятии документа.

Ранее сообщалось, что почти 6 млн российских граждан в первом полугодии 2021 года попали в список невыездных в связи с неоплаченными долгами. На 1 мая текущего года в перечне невыездных было 5,1 млн соотечественников. За два месяца их количество возросло на 800 тыс.

При этом каждый десятый из ограниченных в праве выезда является должником по алиментам. За полгода выезд из России закрыли для более 527 тыс. человек, не выплачивающих алименты.