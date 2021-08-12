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Проценко развеял мифы о вакцинации

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Пресс-служба правительства Забайкальского края

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе посещения Центра управления регионом (ЦУР) Забайкальского края ответил на вопросы жителей региона о вакцинации от коронавируса, сообщается в релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Как заявил руководитель ЦУР Вячеслав Кулаков, за последнюю неделю специалисты центра зафиксировали 67 сообщений от граждан, которые сомневаются в необходимости вакцинации, поэтому было принято решение провести эфир со специалистом.

Во время общения с жителями региона Проценко отметил, что на сегодняшний день существует много спекуляций и мифов на тему вакцинации.

«Много спекуляций сегодня на тему вакцинации, много существует мифов. Говорят, что у нас новая вакцина. Но ведь это те технологии, которые реализованы были в научном плане не один год назад», — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что оперативно разработать и запустить в производство вакцину «Спутник V» удалось из-за очень длинной истории разработки векторных вакцин.

«Некоторые вещи мы взяли еще с периода борьбы с Эболой… Это не какое-то ноу хау, это результат длительных целой истории разработок вакцин», – добавил врач.

Кроме того, он опроверг миф о том, что кожа привитого человека притягивает магнит.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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Коронавирус 2019-nCoV
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