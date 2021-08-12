Двое спасенных после крушения Ми-8 на Камчатке доставлены в реанимацию

Два человека, спасенных после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Камчатского края. Его слова приводятся на сайте регионального правительства.

«Из спасенных двое находятся в тяжелом состоянии. Им оказана первая помощь на месте, и сейчас бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Два человека доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет», — заявил глава региона.

По его словам, всего на борту находились 16 человек, восемь из них спасены. В настоящее время поисковые работы на месте крушения ведут 15 спасателей, в том числе шесть водолазов.

Ранее сообщалось, что вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Вертолет упал в озеро, в настоящее время он находится на глубине 100 метров.

На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Известно, что упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в органах организации здравоохранения Камчатского края, в результате крушения погибли восемь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.