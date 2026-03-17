На Украине проигнорировали сборную России в медальном зачете Паралимпиады

Украинский спортивный телеканал «Суспільне» не указал сборную России в медальном зачете Паралимпиады.

На графике, который предоставил канал пропущено третье место, где по итогам соревнований находится сборная России. После второй строчки, которую заняла сборная США, идет сразу четвертая — Италия.

Сборная Украины с 19 наградами (три золота) стала седьмой в общем зачете Паралимпиады.

В составе российской команды выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы российские параатлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что российские паралимпийцы совершили подвиг на Играх.