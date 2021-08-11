Суд Китая приговорил канадца Спэйвора к 11 годам тюрьмы

Cуд китайской провинции Ляонин приговорил канадского бизнесмена Майкла Спэйвора к 11 годам тюремного заключения за шпионаж, сообщает South China Morning Post.

Его признали виновным в шпионаже, а также незаконной передаче за рубеж информации, представляющей государственную тайну. Помимо тюремного срока его ожидает штраф на 50 000 юаней (7700 долларов США) и депортация. Ему предоставлено 10 дней на подачу апелляции.

Суд прошел прошел еще пять месяцев назад в закрытом режиме, однако приговор оглашен не был.

Один из довольно громких шпионских скандалов начался в декабре 2018 года, когда китайские власти задержали двух канадских граждан Майкла Спэйвора и Майкла Джона Коврига по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности КНР. В мае 2019 года их отправили под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже. Оттава назвала их задержание незаконным.

Китай, в свою очередь, обвинил Канаду в «грубом вмешательстве в судебный суверенитет Китая».