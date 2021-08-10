Из саратовского цирка эвакуируют львов и собак

Из Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, в куполе которого начался пожар, эвакуируют цирковых львов и собак, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

По словам представителя экстренных служб, пожар в здании локализован, людей внутри цирка нет.

Ранее стало известно, что в Саратове загорелся купол цирка.

В МЧС уточнили, что сообщений о пострадавших пока не поступало. На место выехали 15 пожарных расчетов.

Саратовский цирк является одним из крупнейших стационарных цирков России, он был основан в 1876 году братьями Никитиными, цирковыми артистами и предпринимателями. Цирк с 2017 года до недавнего времени был закрыт на масштабную реконструкцию, первая премьера после открытия прошла в цирке 3 июля.