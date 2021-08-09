Тауэрский мост остался разведенным из-за технической ошибки

Тауэрский мост в Лондоне остался разведенным из-за технической ошибки, что вызвало затруднение в дорожном движении. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мост разводили днем, чтобы пропустить высокий корабль. В итоге, стороны моста не смогли опуститься.

Городская полиция Лондона заявила, что 127-летний переезд, связывающий два берега Темзы, был закрыт для движения автомобилей и пешеходов «из-за технической неисправности».

Представители Корпорации лондонского Сити, отвечающие за обслуживание моста, отметили, что расследование аварии ведется специалистами. Причина произошедшего в настоящее время неизвестна.

22 августа 2020 года при разведении сломался Тауэрский мост в Лондоне. Свидетелями этого инцидента стали жители города и туристы. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Как стало известно, поломка произошла в 16.00 (18.00 мск). Пешеходам пришлось ждать починки моста. После ремонта его открыли в 18.20 вечера (20:20 мск).

Официальной причиной произошедшего назвали техническую неисправность.