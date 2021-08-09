Путин учредил орден и медаль «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве». Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что орденом награждаются граждане за создание театральных постановок, кино- и телефильмов, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ и т.д.

«Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» могут быть награждены иностранные граждане за активное участие в творческой деятельности российских организаций культуры и искусства», — говорится в документе.

Орден представляет собой прямой равноконечный крест с концами, оформленными в виде картушей, наложенный на квадратную пластину из серебра с позолотой, с вырезанными углами, покрытыми эмалью цветов Государственного флага РФ.

Медалью награждаются артисты, архитекторы, балетмейстеры, дизайнеры, дикторы радио, телевидения и других СМИ, дирижеры, драматурги, журналисты, искусствоведы, композиторы, музыкальные исполнители, писатели, поэты, работники творческих мастерских, режиссеры, реставраторы, хормейстеры, художники, высокопрофессиональные работники организаций культуры и искусства и другие.

Ранее Путин подписал указ «Об установлении почетного звания «Заслуженный судебный пристав РФ».