Москвичей предупредили, что волна весеннего тепла запаздывает

«Мощное тепло» придет в столицу только в конце марта, поэтому остается надеяться, что снег в городе растает хотя бы к середине апреля, сказала в комментарии aif.ru главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Эксперт пояснила, что для этого нужно, чтобы температура в городе продолжительное время была выше 0°C. «Подъесть» снег в Москве также могут туманы и дожди. Обычно эти факторы начинают работать вместе около 22-23 марта. Однако в этом году, по прогнозам синоптиков, волна тепла запоздает.

До этого метеорологи рассказали, что московские сугробы значительно уменьшатся в течение следующих двух недель из-за положительной температуры. Они сократятся в объеме в 1,5–2 раза, но полное исчезновение снежного покрова ожидается не раньше второй половины апреля.

Ранее в Москве появилась вторая снежная дюна.