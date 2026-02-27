Размер шрифта
Меньше пива стали производить в России

В России в январе сократилось производство пива
Производство пива в январе в России уменьшилось на 11,6% — до 61,8 млн декалитров (дал). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Производство минеральной и питьевой воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов в январе снизилось на 7,9%, до 1,5 млрд полулитров.

Производство табачных изделий в первый месяц 2026 года упало на 23%. Выпуск сигарет — на 28,1%, до 11,1 млрд штук.

Накануне кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова сообщила, что с 1 января 2027 года в России вступит в силу национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия», который заменит документ 2012 года и обновит требования к производству пенного напитка.

Одним из ключевых нововведений станет расширение перечня разрешенных видов солода. Помимо традиционных ячменя и пшеницы, официально можно будет использовать ржаной, гречишный, просяной и овсяный солод.

Ранее эксперт объяснил переход россиян на коктейли и безалкогольное вино.

 
