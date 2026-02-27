Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Появились кадры побега россиянина по пути в суд

Опубликованы кадры со сбежавшим из-под конвоя полиции россиянином

Таганский суд Москвы подтвердил факт побега россиянина, находившегося под конвоем полиции у здания суда. Кадры побега опубликованы в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В пресс-службе отметили, что 26 февраля 2026 года в 17:00 в суд поступило представление от отдела полиции в метрополитене о заключении под стражу гражданина Алиева, которому было назначено наказание в виде принудительных работ. Сообщается, что Алиев, находясь на улице в ожидании адвоката и под присмотром сотрудника полиции, совершил побег в 18:02.

После побега Алиева в Москве был объявлен план «Перехват» для его задержания. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Известно, что сбежавший ранее имел проблемы с законом: в отношении него возбуждалось уголовное дело по статье об открытом хищении. В 2022 году Алиев вместе с двумя сообщниками совершил ограбление прохожего, причинив ущерб на сумму 32 тыс. рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчину, сбежавшего из психбольницы и напавшего на полицейских, направили на принудительное лечение.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!