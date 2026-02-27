Появились кадры побега россиянина по пути в суд

Таганский суд Москвы подтвердил факт побега россиянина, находившегося под конвоем полиции у здания суда. Кадры побега опубликованы в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В пресс-службе отметили, что 26 февраля 2026 года в 17:00 в суд поступило представление от отдела полиции в метрополитене о заключении под стражу гражданина Алиева, которому было назначено наказание в виде принудительных работ. Сообщается, что Алиев, находясь на улице в ожидании адвоката и под присмотром сотрудника полиции, совершил побег в 18:02.

После побега Алиева в Москве был объявлен план «Перехват» для его задержания. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Известно, что сбежавший ранее имел проблемы с законом: в отношении него возбуждалось уголовное дело по статье об открытом хищении. В 2022 году Алиев вместе с двумя сообщниками совершил ограбление прохожего, причинив ущерб на сумму 32 тыс. рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчину, сбежавшего из психбольницы и напавшего на полицейских, направили на принудительное лечение.