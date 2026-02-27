Таможенники нашли медвежий череп в посылке

Сотрудники Финансовой гвардии Италии и таможенной службы миланского аэропорта «Мальпенса» нашли медвежий через в посылке. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Таможенники перехватили груз из Боснии и Герцеговины, в котором и обнаружили странный груз.

«Досмотр посылки, содержащей мех медведя, принадлежащего к виду «Ursus arctos» (бурый медведь), привел к обнаружению черепа того же вида животного», — говорится в сообщении.

В отношении импортера был составлен протокол о нарушении.

До этого таможенные органы Белоруссии сообщили об обнаружении енота в автомобиле, доставленном в страну из США. Во время досмотра сотрудники заметили животное, которое спокойно дремало на приборной панели автомобиля. Енота изъяли и доставили на ветеринарную станцию Ошмянского района для осмотра и наблюдения.

Незадолго до этого китайские таможенные службы изъяли почти одну тонну замороженных оленьих пенисов в ходе операции по пресечению контрабанды на пограничном переходе.

Ранее в Шереметьево таможенники остановили мужчину с 55 шкурами крокодилов.