Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Таможенники нашли медвежий череп в посылке

Итальянские таможенники изъяли медвежий череп из посылки
Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Финансовой гвардии Италии и таможенной службы миланского аэропорта «Мальпенса» нашли медвежий через в посылке. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Таможенники перехватили груз из Боснии и Герцеговины, в котором и обнаружили странный груз.

«Досмотр посылки, содержащей мех медведя, принадлежащего к виду «Ursus arctos» (бурый медведь), привел к обнаружению черепа того же вида животного», — говорится в сообщении.

В отношении импортера был составлен протокол о нарушении.

До этого таможенные органы Белоруссии сообщили об обнаружении енота в автомобиле, доставленном в страну из США. Во время досмотра сотрудники заметили животное, которое спокойно дремало на приборной панели автомобиля. Енота изъяли и доставили на ветеринарную станцию Ошмянского района для осмотра и наблюдения.

Незадолго до этого китайские таможенные службы изъяли почти одну тонну замороженных оленьих пенисов в ходе операции по пресечению контрабанды на пограничном переходе.

Ранее в Шереметьево таможенники остановили мужчину с 55 шкурами крокодилов.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!