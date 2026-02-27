Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский поддержал возможную военную операцию США против Ирана

Зеленский: я бы поддержал военную операцию США против режима в Иране
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал возможную военную операцию США против руководства Ирана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

«Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что предпочел бы дипломатическое урегулирование напряженности между США и Ираном, однако выразил сомнение в готовности Тегерана к переговорам.

27 февраля глава СЕНТКОМ адмирал Брэд Купер представил американскому лидеру Дональду Трампу варианты возможных боевых действий против Ирана. По данным Axios, глава Белого дома отдал приказ о масштабном наращивании военной мощи США в регионе и рассматривает возможность начала военной кампании против Тегерана.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение. По информации The Wall Street Journal, речь шла о передаче урана за границу, но Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

Ранее в Иране опровергли заявление Трампа о создании ракеты, способной долететь до США.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!