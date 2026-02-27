Зеленский поддержал возможную военную операцию США против Ирана

Зеленский: я бы поддержал военную операцию США против режима в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал возможную военную операцию США против руководства Ирана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

«Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что предпочел бы дипломатическое урегулирование напряженности между США и Ираном, однако выразил сомнение в готовности Тегерана к переговорам.

27 февраля глава СЕНТКОМ адмирал Брэд Купер представил американскому лидеру Дональду Трампу варианты возможных боевых действий против Ирана. По данным Axios, глава Белого дома отдал приказ о масштабном наращивании военной мощи США в регионе и рассматривает возможность начала военной кампании против Тегерана.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение. По информации The Wall Street Journal, речь шла о передаче урана за границу, но Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

Ранее в Иране опровергли заявление Трампа о создании ракеты, способной долететь до США.