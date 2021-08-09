Эпидемиолог рассказала, что постковидный синдром может наступить с большой задержкой

Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после выздоровления, рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — сказала врач, ссылаясь на данные, полученные в июне.

У тех, кто перенес коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц, отметила Плоскирева.

Постковидный синдром — достаточно широкий диагноз. Как правило, это жалобы и симптомы, которые связаны с коронавирусной инфекцией, но длятся после выздоровления, периодически исчезая и появляясь вновь. Для того, чтобы подтвердить синдром, необходимо исключить другие заболевания вирусной и инфекционной природы.

Ранее кардиолог рассказала, как выявить постковидный синдром. При этом она призвала не увлекаться самодиагностикой.