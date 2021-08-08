Названы туристические направления по России без жестких ковидных ограничений

Туроператор «Алеан» назвал топ-5 российских направлений без жестких ограничений по коронавирусу, сообщает РИА «Новости».

Демократичные меры по коронавирусу действуют в Татарстане, где пять дней в рамках тура будут стоить 19,6 тыс. рублей на двоих, а также в Екатеринбурге и в целом по Свердловской области.

«Правда, бронируют Свердловскую область неактивно, всего 0,37% от общего числа туристов. Но при этом – это очень качественный сегмент путешественников, которые много где побывали. Им интересно посещение мест, связанных с историей семьи Романовых и деятельностью крупных уральских промышленников», — рассказали в компании.

Стоимость трехдневной экскурсионной поездки по Екатеринбургу составляет 10,6 тыс. руб. на двоих.

Также лояльна к туристам Челябинская область, однако ее выбирают только 0,35% путешественников. Экскурсионный пик в регионе длится с мая по начало октября. В летние месяцы востребован отдых на озерах. Четырехдневная экскурсионная поездка в регион обойдется в 33,9 тыс. руб. на двоих, а самый бюджетный вариант отдыха на озерах региона в середине августа на семью с ребенком стоит 23,7 тыс. руб. за неделю.

Кроме того, туроператор обращает внимание на Тулу, которую россияне выбирают для поездки выходного дня. Стоимость уикенда в четырехзвездочном отеле обойдется в 9 тыс. руб. на двоих, а двухдневный экскурсионный тур — в 17,8 тыс. руб.

Замыкает топ Северный Кавказ, который выбирают 2,5% туристов. Так, четырехдневное путешествие в Карачаево-Черкесию обойдется в 39,7 тыс. руб. на двоих, а пятидневная экскурсионная программа в Кабардино-Балкарию — в 37,4 тыс. руб.