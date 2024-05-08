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Курьер на электровелосипеде врезался в машину в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге курьер на электровелосипеде врезался в автомобиль

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Global Look Press

В Петербурге курьер на электровелосипеде врезался в автомобиль, не сумев затормозить. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 8 мая на площади Восстания. На кадрах с камеры видеорегистратора, которая запечатлела момент происшествия, видно, как курьер на электровелосипеде огибает площадь и сворачивает в сторону Лиговского проспекта. Он попытался затормозить, однако боком влетел в черный автомобиль.

Получил ли курьер в результате произошедшего травмы не сообщается. Данных о повреждении автомобиля или электровелосипеда также не поступало.

До этого в Перми автобус влетел в остановку и снес торговую точку. Водитель поворачивал направо, но не смог справиться с управлением и влетел в киоск. В аварии никто не пострадал, так как в утренние часы в салоне не было пассажиров, а на улице людей.

Ранее велосипедист сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Тюмени.

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