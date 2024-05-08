Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Армении

Товарооборот России и Армении в 2023 году превысил $7 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает ТАСС.

«За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением экспорта армянского в нашу сторону», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что «такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было».

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Москвой и Ереваном накопилось множество проблем, которые были озвучены российскому руководству с целью устранения негативных нюансов в контексте дружественных отношений между двумя странами.

Также Пашинян заявил, что доктрина безопасности страны должна быть изменена. По его словам, в настоящее время этот процесс идет на рабочем уровне.

Ранее Пашинян счел странным ежегодное присутствие на параде Победы в Москве.