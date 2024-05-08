В Британии задержали подозреваемых в подготовке терактов

Три человека были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке терактов. Об этом говорится в заявлении полиции графства Большой Манчестер на севере Англии, передает ТАСС.

«Трое мужчин были взяты под стражу для допроса», — сказали в полиции.

Там уточнили, что речь идет об «антитеррористическом расследовании».

Задержанным от 35 лет до 51 года. Их подозревают в «совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам».

До этого в Британии заявили о риске теракта на Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за дронов. По данным британской газеты The Times, система способна обнаруживать только каждый третий дрон в густонаселенных городских районах, что увеличивает риск возможных террористических атак.

8 мая генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в эфире телеканала Newsmax заявил, что неконтролируемый поток мигрантов при бездействии официального Вашингтона приведет к проникновению в страну террористов.

В Британии раскрыли секретные приемы борьбы Индии с терроризмом.