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Пашинян надеется обсудить с Путиным вопросы двусторонних отношений

Пашинян планировал с Путиным обсудить вопросы двусторонних отношений

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министр Армении выразил надежду на обсуждение важных аспектов двусторонних и региональных отношений в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«В последний раз мы встречались в декабре прошлого года, после чего накопилось множество вопросов, которые нужно обсудить. <...> Сейчас, надеюсь и уверен, обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы», — подчеркнул Пашинян.

Армянский премьер также выразил благодарность российскому лидеру за гостеприимство и отличную организацию саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Прежде всего, позвольте мне выразить благодарность за теплый прием и отличную организацию заседания Высшего Евразийского экономического совета», — отметил он в начале встречи с президентом РФ в Москве.

После обмена приветствиями встреча продолжилась в закрытом формате.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что мирный договор с Азербайджаном, возможно, будет заключен до ноября. По мнению Пашиняна, для этого необходимо «закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать»

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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