Загадочная рыба с «человеческими» зубами пугает посетителей пляжа

Очень редкая рыба с «человеческими зубами» была замечена посетителями пляжей в Северной Каролине, США. Ее поймал рыбак Натан Мартин, который рыбачил вместе со своим братом-близнецом в городе Нагс-Хед, пишет газета Еxpress.

Оказалась, что его уловом стала рыба-овцеголов. Она также известна как рыба-каторжник из-за черно-белых полос на теле.

Мужчина рассказал, что он надеялся, поймать такую рыбу и это получилось.

Рыба-овцеголов — глубоководная, сжатая с боков морская рыба с острыми спинными шипами. Обычно достигает от 25 до 50 см в длину. Рыба обладает большим ртом и похожими на человеческие зубами, которые она использует, чтобы разгрызать устриц, иглокожих и ракообразных. Овцеголовы обычно встречаются возле скал, причалов, рифов и даже мостов.