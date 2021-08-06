Стали известны наиболее пострадавшие от пожаров турецкие курорты

Сильнее всего пострадали в результате лесных пожаров в Турции курорты Бодрум и Мармарис. Об этом сообщается на сайте «Турпром».

По информации компании, именно по этим двум направлениям туристы чаще всего отменяют бронирования.

«За последнюю неделю Турция пережила 137 пожаров в 32 городах — масштабные возгорания привели к отмене бронирования в следующих основных туристических центрах: в провинции Анталия — это Манавгат, Гюндогмуш и Демре, в провинции Мугла – Бодрум, Кюйчегиз, Мармарис, Фетхие и Милас, вынудив отдыхающих изменить свой курс отдыха», — уточняется в сообщении организации.

Стало известно, что люди, отказавшиеся от поездки в Турцию, потом выбирали курорты Черного моря.

Как считают эксперты туристической отрасли, в дальнейшем аннуляции достигнут 80% в Мармарисе, где до сих пор продолжается пожар.

«Турист не приходит в отель, он приходит за природой: зеленым ландшафтом и синим морем. Никто не хочет проводить отпуск в четырех стенах отеля», — подчеркнул президент ETİK Мехмет Джобс.

Ранее МИД призвал российских туристов внимательно выбирать места отдыха в Турции.