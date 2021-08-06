Подозреваемому в убийстве семьи в Хакасии предъявлено обвинение

Федору Панову, подозреваемому в убийстве семьи в поселке Джирим в Хакасии, предъявлено обвинение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление СК по региону.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии)», — указано в сообщении следствия.

Ранее стало известно, что в селе Джирим Ширинского района Хакасии была жестоко убита семья из пяти человек. По данным ведомства, тела жертв были обнаружены в их доме. В числе убитых — 56-летняя хозяйка дома Светлана И., ее муж, 58-летний Владимир Х., 19-летний сын хозяйки, брат-близнец супруга и восьмилетняя внучка Светланы.

На телах обнаружены колото-резаные ранения. Следователи возбудили уголовное дело по статьям ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего). Задержан ранее судимый за убийство и грабеж 36-летний житель Ширинского района Федор Панов.