Калви выразил надежду на факты перед приговором

Инвестор Майкл Кавли, проходящий по уголовному делу банка «Восточный», выступил с заявлением перед журналистами после того, как суд отложил продолжение оглашения приговора на 6 августа. Об этом сообщает РБК.

«Пока судья, как и прокурор раньше, просто повторила фразы и аргументы предварительного обвинения от декабря 2019 года. Игнорируя сотни документов, показаний и подтверждений экспертов и свидетелей, которые были показаны в судебном процессе за последние семь месяцев. Пока это не закончилось. Я надеюсь, что завтра судья будет говорить о настоящих фактах. Надежда умирает последней», — выступил Калви.

Судья Анна Сокова на заседании в Мещанском суде Москвы объявила, что продолжение оглашения приговора инвестору и его коллегам озвучат в пятницу, 6 августа.

Ранее Мещанский суд Москвы вынес Калви обвинительный приговор по делу о растрате.

Наказание будет приведено в заключительной части приговора.

Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций Internationl Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тыс. руб.