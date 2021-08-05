Пользователи соцсетей поделились историями загадочных нераскрытых преступлений

Участники популярного англоязычного форума Reddit рассказали, какие нераскрытые преступления они считают самыми загадочными.

Пользователь AverageSizeWayne рассказал, что рос на Лонг-Айленде к востоку от Нью-Йорка в то время, как там орудовал серийный убийца и на пляже рядом с его домом периодически обнаруживали тела убитых маньяком женщин. По делу убийцы из Лонг-Айленда было много подозреваемых, но ни одному не были официально предъявлены обвинения.

Другой юзер hohekep337 поделился историей таинственного исчезновения 14-летнего Эндрю Госдена, взбудоражившую Лондон четырнадцать лет назад. Подросток имел идеальную посещаемость и отличную успеваемость, однако 14 сентября 2007, выйдя в школу, он свернул со стандартного пути, снял £200 наличными, вернулся домой, положил школьную форму в стирку, взял игровую приставку PSP, при этом оставив зарядку от нее дома, и поехал на метро на один из центральных лондонских вокзалов Кингс-Кросс. Камера наружного наблюдения запечатлела Госдена выходящим из здания вокзала около полудня, и несмотря на то, что вокзал находится в самом центре города и напичкан камерами, подростка больше никто никогда не видел.

Еще один участник форума simonel812 вспомнил жуткое убийство двух девочек в городе Дельфи в штате Индиана в феврале 2017 года. Тела девочек, которых родители ждали у выхода небольшого популярного прогулочного маршрута, были обнаружены на берегу реки рядом с тропой. Вскоре выяснилось, что двух подруг преследовал неизвестный мужчина, которого они перед своим убийством успели снять на видео. Хоть убийство произошло на оживленном туристическом маршруте, а полиция оперативно опубликовала его фоторобот, фрагмент видео, сделанного одной из девочек и даже запись его голоса с фразой «вниз по холму», убийство до сих пор остается нераскрытым.

Ранее сообщалось о том, что с помощью анализа ДНК было раскрыто преступление 65-летней давности.