Стали известны подробности о мужчине, выбросившем сына из окна в Москве

Мужчина, выкинувший сына из окна на юго-востоке Москвы, ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Леонида Кудрявцева привлекали к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств» КоАП РФ. При этом он не был ранее судим.

Также источник рассказал, что мужчина систематически ругался с супругой и злоупотреблял алкоголем.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Кудрявцева. По данным СМИ, мужчина — 24-летний отец — был в состоянии наркотического опьянения. Выбросив трехлетнего сына, предположительно, во время ссоры, он сбежал. Родственники сообщили, что мать ребенка не была дома, она находится в другом городе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.