СК выявил новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье за подготовку к теракту

Следственный комитет (СК) выявил новые эпизоды по делу задержанного в Московской области за подготовку теракта. Об этом сообщается на сайте главного Следственного управления.

«Он подозревается в подготовке к теракту на территории России путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической длительности на территории России в интересах ИГ (террористической группировки «Исламское государство» – запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, вступив в ИГ (организация запрещена в России), фигурант прошел обучение путем изучения отправленных ему экстремистом-вербовщиком видеозаписей. По заключению эксперта, эти записи «являются пригодными для изготовления взрывных устройств».

Ранее сообщалось, что 21-летний иностранный гражданин вступил в террористическую организацию и в июне текущего года разработал план теракта на территории московского региона. Он приобрел компоненты, инструменты и оборудование, которые были необходимы для изготовления взрывчатых веществ. О противоправной деятельности мужчины узнали оперативные сотрудники, после чего он был задержан. Было возбуждено уголовное дело.

До этого ФСБ ликвидировала двух сторонников ИГ (организация запрещена в России), планировавших теракты в Тюмени.