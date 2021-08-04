Самолет Екатеринбург-Москва подал сигнал тревоги и начал снижение

Пассажирский самолет на рейсе Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаслужбах.

«Sukhoi Superjet 100 Москва - Екатеринбург подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение. В настоящее время он находится над Татарстаном», — заявил источник.

По данным сервиса Flightradar24.com, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» провел в воздухе чуть больше часа. В настоящее время высота его полета составляет менее 1,4 тыс. метров. Возможно, он направляется в аэропорт «Казань».

Sukhoi Superjet 100 предназначен для перевозки от 87 до 108 пассажиров.