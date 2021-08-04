СК по Ставропольскому краю возбудил дело о гибели детей в канале

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих подростков, которые катались на лодке в канале в Невинномысске на Ставрополье, сообщили в следственном управлении СК по региону.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

В сообщении ведомства указано, что настоящее время на месте инцидента работают сотрудники следственно-оперативной группы, проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тел несовершеннолетних.

По информации прокуратуры Ставропольского края, сразу после случившегося была организована проверка.

«В рамках надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дана оценка исполнению обязанностей уполномоченными лицами по благоустройству территории, созданию безопасных условий использования водных объектов. По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования», — рассказали в прокуратуре.

Ранее в июне похожая ситуация произошла на территории Медвежьегорского района Карелии. Там перевернулась лодка с семьей на борту. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».