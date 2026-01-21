Размер шрифта
Генсек НАТО пытается непублично решить вопрос с Гренландией

Генсек НАТО Рютте заявил, что пытается непублично решить вопрос с Гренландией
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать складывающуюся вокруг Гренландии ситуацию, но заявил, что непублично работает над поиском приемлемого решения. Его слова приводит Euronews.

«Можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами. Мои заявления ничего не добавят», – сказал Рютте.

Генсек вновь заверил, что Вашингтон остается преданным Североатлантическому альянсу, поскольку он имеет решающее значение не только для обороны Европы, но и самих Соединенных Штатов.

По его словам, США «нуждаются в безопасной Арктике, безопасном Атлантическом океане и безопасной Европе». Рютте убежден, что в отношении Арктики президент Дональд Трамп «прав». Необходимо защищать регион от России и Китая, утверждает он.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее евродепутат «послал» Трампа.

