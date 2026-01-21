Министр финансов США назвал Данию «неактуальной»

Министр финансов США Скотт Бессент накануне выступления президента США Дональда Трампа в Давосе заявил, что Дания больше «не имеет значения». Об этом сообщает РИА Новости.
«Инвестиции Дании в казначейские облигации США, как и сама Дания, не имеют значения», — ответил Бессент на вопрос журналиста о датских инвестициях.
21 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Гренландию ожидает «невиданный всплеск инвестиций».
Она уточнила, что Евросоюз планирует «защищать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии» и имеет для этого необходимые инструменты.
Также 21 января Бессент иронично отреагировал на запрос Франции о проведении учений НАТО в Гренландии. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Бессента попросили прокомментировать информацию о том, что администрация Эммануэля Макрона запросила проведение учений НАТО в Гренландии.
Бессент посоветовал Макрону сосредоточиться на проблемах французского народа.
Ранее Фон дер Ляйен заявила о намерении Европы защитить Гренландию.