Министр финансов США назвал Данию «неактуальной»

Бессент: инвестиции Дании в облигации США, как и сама Дания, не имеют значения
Министр финансов США Скотт Бессент накануне выступления президента США Дональда Трампа в Давосе заявил, что Дания больше «не имеет значения». Об этом сообщает РИА Новости.

«Инвестиции Дании в казначейские облигации США, как и сама Дания, не имеют значения», — ответил Бессент на вопрос журналиста о датских инвестициях.

21 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Гренландию ожидает «невиданный всплеск инвестиций».

Она уточнила, что Евросоюз планирует «защищать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии» и имеет для этого необходимые инструменты.

Также 21 января Бессент иронично отреагировал на запрос Франции о проведении учений НАТО в Гренландии. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Бессента попросили прокомментировать информацию о том, что администрация Эммануэля Макрона запросила проведение учений НАТО в Гренландии.

Бессент посоветовал Макрону сосредоточиться на проблемах французского народа.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о намерении Европы защитить Гренландию.

