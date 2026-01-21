В Новосибирске под завалами рухнувшего двухэтажного здания может находиться один человек

МЧС: один человек может находиться под завалами рухнувшего здания в Новосибирске

В Новосибирске под завалами рухнувшего двухэтажного административного здания может находиться человек. Об этом сообщает МЧС по Новосибирской области.

«Со слов администрации, в здании может находиться один человек», — отмечается в сообщении.

В настоящее время спасатели ведут поисково-спасательные работы и ликвидируют последствия ЧП.

По факту случившегося МЧС открыло «горячую» линию.

Инцидент произошел в Первомайском районе города на улице Наумова. По данным мэрии, обрушилась кровля торгового центра, в результате чего пострадали два человека.

Telegram-канал Baza считает, что причиной произошедшего стало большое количество снега на крыше.

17 января в Тюмени произошел крупный пожар в ангаре на улице Шишкова. Площадь возгорания составила около 500 кв. м, в ходе тушения произошло обрушение кровли здания. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения, что привело к частичному разрушению крыши. На месте работали 52 специалиста МЧС и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее в Подмосковье на охваченном огнем складе рухнула крыша.