Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

В Новосибирске под завалами рухнувшего двухэтажного здания может находиться один человек

МЧС: один человек может находиться под завалами рухнувшего здания в Новосибирске
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Новосибирске под завалами рухнувшего двухэтажного административного здания может находиться человек. Об этом сообщает МЧС по Новосибирской области.

«Со слов администрации, в здании может находиться один человек», — отмечается в сообщении.

В настоящее время спасатели ведут поисково-спасательные работы и ликвидируют последствия ЧП.

По факту случившегося МЧС открыло «горячую» линию.

Инцидент произошел в Первомайском районе города на улице Наумова. По данным мэрии, обрушилась кровля торгового центра, в результате чего пострадали два человека.

Telegram-канал Baza считает, что причиной произошедшего стало большое количество снега на крыше.

17 января в Тюмени произошел крупный пожар в ангаре на улице Шишкова. Площадь возгорания составила около 500 кв. м, в ходе тушения произошло обрушение кровли здания. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения, что привело к частичному разрушению крыши. На месте работали 52 специалиста МЧС и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее в Подмосковье на охваченном огнем складе рухнула крыша.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27673519_rnd_2",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+