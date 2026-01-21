Подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли поражение бригаде спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которая входит в состав Нацгвардии Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Также бойцы «Центра» нанесли удары по формированиям трех других бригад Нацгвардии и восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино и Удачное Донецкой народной республики (ДНР), а также Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области.

За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» более 395 военных, 20 автомобилей, шесть боевых бронемашин и семь артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin и две установки реактивной системы залпового огня «Град».

21 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие на границе Запорожья и Днепропетровской области уничтожили группу офицеров элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи».

20 января в Минобороны РФ рассказали, что расчеты беспилотников центра «Рубикон»уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Бук» в Днепропетровской области. Технику заметили в районе населенного пункта Кардаши. В момент удара комплекс двигался для смены огневой позиции, уточнили в ведомстве.

Ранее на видео попал двойной удар «Искандера» по скоплению бойцов ВСУ.