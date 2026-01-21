Размер шрифта
В МЧС назвали число уничтоженных саперами боеприпасов в Курском приграничье

МЧС: саперы за полтора года уничтожили 16 тыс. боеприпасов в Курском области
Максим Блинов/РИА Новости

С августа 2024 года саперы МЧС обнаружили и уничтожили в приграничных районах Курской области более 16 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом ТАССТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, специалисты МЧС очистили от взрывчатки более 1 тысячи гектаров территорий области.

»<...> уничтожили свыше 16 тысяч опасных находок: FPV-дроны, ударные беспилотники, сбросы с БПЛА, боевые части ракет, суббоеприпасы и даже мины, напечатанные на 3D-принтере», — отметили в МЧС.

В пресс-службе уточнили, что в своей работе взрывотехники применяют роботов, разведку местности ведут с беспилотников, а по труднодоступной местности передвигаются на российских багги «Чаборз».

Утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ пересекли границу и начали наступление на территорию региона. Активная фаза массового присутствия украинских войск на территории Курской области завершилась к марту 2025 года, когда российские войска восстановили контроль над основной частью ранее захваченных районов и вытеснили крупные подразделения противника за пределы границы.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что угроза вторжения ВСУ в Белгородскую, Брянскую и Курскую области снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

Ранее Хинштейн напомнил, что в приграничье Курской области все еще опасно.

