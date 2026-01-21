Спецпосланник Трампа анонсировал встречу с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью CNBC, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 22 января. Об этом сообщает Reuters.

«Уиткофф: мы должны отправиться на встречу с Путиным в четверг», — сказано в сообщении агентства.

14 января агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в январе приехать в Москву для встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог между Россией и США по теме урегулирования украинского конфликта продолжается.

Американские и украинские официальные лица в последние дни высоко оценили значительный прогресс в реализации плана США из 20 пунктов по прекращению боевых действий, заявив, что он выполнен примерно на 90%, хотя остаются ключевые спорные моменты.

