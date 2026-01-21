Размер шрифта
Назван способ отсрочить развитие ревматоидного артрита на годы

The Lancet: раннее начало лечения может отсрочить развитие артрита на годы
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Королевского колледжа Лондона показали, что раннее лечение людей с высоким риском ревматоидного артрита может отсрочить развитие заболевания на несколько лет. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.

Исследование было посвящено препарату абатацепт — биологической терапии, которая подавляет активацию Т-лимфоцитов, ключевых клеток иммунной системы. Годичный курс лечения у людей из группы риска значительно замедлял развитие ревматоидного артрита, причем эффект сохранялся и после прекращения терапии.

Работа стала продолжением клинического исследования 2024 года и включала расширенный период наблюдения от четырех до восьми лет. В нем участвовали 213 человек из Великобритании и Нидерландов, у которых были признаки повышенного риска ревматоидного артрита, включая наличие специфических аутоантител в крови, но отсутствовал сам диагноз.

Результаты показали, что у пациентов, получавших абатацепт в течение 12 месяцев, ревматоидный артрит развивался значительно позже, чем у участников, получавших плацебо. В ряде случаев начало заболевания откладывалось на срок до четырех лет после окончания лечения.

Во время фазы повышенного риска терапия также снижала выраженность боли в суставах и усталости, а также улучшала общее самочувствие. После завершения курса различия в выраженности симптомов между группами постепенно исчезали, что указывает на временный, но клинически значимый эффект иммунной модуляции.

Авторы отмечают, что абатацепт не предотвращает развитие ревматоидного артрита полностью, однако раннее вмешательство способно изменить траекторию болезни и сократить количество лет, прожитых с симптомами и инвалидизирующими осложнениями. По мнению исследователей, такие подходы могут стать основой для стратегии профилактического лечения людей с высоким риском аутоиммунных заболеваний.

Ранее в организме был найден «выключатель» воспаления.

