Песков рассказал, что держит Путин под личным контролем

Песков: Путин держит под контролем ряд тем, поднятых во время «Итогов года»
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин под личным контролем держит ряд тем, которые были подняты во время «Итогов года». Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Лично президент многие темы держит под своим контролем», — сказал представитель Кремля, упоминая программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

19 декабря прошли «Итоги года с Владимиром Путиным». Большая пресс-конференция была совмещена с прямой линией. В таком формате мероприятие состоялось в четвертый раз и продлилось 4 часа 27 минут. Главе государства поступило более 3 млн обращений. Он ответил более чем на 80 вопросов журналистов и жителей страны.

Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президент рассказал о состоянии российской экономики, целях утилизационного сбора, о нехватке рыбы на столе россиян и многом другом. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее из истории любви с прямой линии с Путиным захотели сделать фильм.

