Спецпосланник США объяснил, зачем в «Совет мира» пригласили РФ и Украину

Уиткофф: США пригласили РФ и Украину в «Совет мира», ожидая получить согласие
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью агентству Bloomberg заявил, что Вашингтон пригласил Россию и Украину в «Совет мира» по Газе, ожидая получить согласие обеих сторон.

«Мы направили приглашение президенту [РФ Владимиру] Путину присоединиться к «Совету мира». То же самое — президенту [Украины Владимиру] Зеленскому. Будем надеяться. Я предпочитаю оставаться оптимистом и думаю, что мы получим положительный ответ от обеих сторон», — поделился Уиткофф.

Он добавил, что в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию дальнейшие шаги будут зависеть от оценки ситуации президентом США Дональдом Трампом.

До этого Уиткофф заявил в интервью CNBC, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 22 января.

14 января агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в январе приехать в Москву для встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог между Россией и США по теме урегулирования украинского конфликта продолжается.

Ранее политолог раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Россию.

