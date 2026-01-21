Женщину спасли из-под завалов после обрушения крыши ТЦ в Новосибирске

Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов после обрушения крыши торгового центра в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

«В ходе разбора завалов сотрудники МЧС России спасли женщину и передали ее медикам», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по факту обрушения в ТЦ организована проверка. Там подтвердили, что в здании обрушилась кровля.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания. По предварительной информации, в результате обрушения пострадали два человека.

Ранее в Подмосковье на охваченном огнем складе рухнула крыша.