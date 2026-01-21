Размер шрифта
Бербок не видит необходимости в создании альтернативы ООН

Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок считает, что новая организация для поддержания мира во всем мире не нужна. Об этом она заявила в интервью агентству DPA.

«Уже существует международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание мира во всем мире и международной безопасности. Это Организация Объединенных Наций», — сказала Бербок.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе «Совета мира» американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27673573_rnd_3",
    "video_id": "record::1e08c79d-c46c-4e35-bd4e-371ab918d617"
}
 
