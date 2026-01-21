Размер шрифта
Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»

Екатеринбург больше не стоит называть «либеральной столицей России», так как Свердловская область — это патриотически настроенный регион. Об этом на встрече с журналистами заявил уральский полпред президента Артем Жога, его цитирует Ura. ru.

«Статус либерального города [у Екатеринбурга] появился из-за нескольких деятелей, но нельзя так сказать за целый регион», — отметил он.

По словам Жоги, не стоит судить о регионе в целом по нескольким людям, придерживающимся оппозиционных взглядов, поэтому «отменяем статус» либеральной столицы у Екатеринбурга.

До этого музей «Ельцин Центр» убрал упоминания экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом), экс-главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан в РФ иностранным агентом) и основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). Кроме того, в музее планируют зарыть театральную платформу «В Центре». В общественном центре поблагодарили коллег за их труд и усилия сохранить театральную платформу в непростых финансовых условиях.

Ранее в Екатеринбурге заметили дипломата ЕС, «ненавидящего все русское».

